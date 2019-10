Boterhammen met fairtradechoco voor kleuters Zonnebloem Didier Verbaere

11 oktober 2019

De week van de fairtrade of eerlijke handel werd vrijdagochtend in de basisschool De Zonnebloem in Kalken afgesloten met boterhammen met fairtradechoco voor de kleuters. De lagere klassen maakten ook chocoladekoekjes en eerlijke chocomelk en chocoladetekeningen.