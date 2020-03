Bloemen Temmerman levert aan huis voor een fleurige lockdown Didier Verbaere

20 maart 2020

15u08 0 Laarne Bloemen Temmerman op de Heirweg in Kalken biedt gratis thuislevering aan in de omliggende gemeentes tijdens de lockdown.

Het wordt lente en het kriebelt bij heel wat groene vingers om tuin, perk- en terrasplanten aan te planten. Helaas, alle tuincentra zijn dicht en ook de grote lenteverkoop in de tuinbouwscholen van Wetteren en Melle zullen hoogstwaarschijnlijk worden geannuleerd.

Bloemen Temmerman op de Heirweg in Kalken wil daarom tuinliefhebbers uit de nood helpen. De zaak is gesloten omwille van de coronacrisis maar Hendrik en Marie-Anne, tweede generatie in de zaak van groene kamerplanten, perkplanten en orchideeën, leveren graag aan huis. De familie teelt trouwens al meer dan 55 jaar haar eigen planten. “Zet je huis in de bloemetjes tijdens de lockdown. Wij leveren aan huis in Kalken en aangrenzende gemeenten”, klinkt het enthousiast bij het koppel. Het assortiment aan voorjaarsbloeiers staat op hun Facebookpagina. Bestellen kan via 09/367.52.73.