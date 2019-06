Bestelwagen crasht tegen boom in Laarne: twee zwaargewonden, één lichtgewonde Jeffrey Dujardin

10 juni 2019

22u12 18

In Laarne is zondagavond op de Eekhoekstraat rond 19.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een bestelwagen reed frontaal in op een boom. Bij het ongeval vielen drie gewonden, twee zwaargewonden en een lichtgewonde. Bij het ongeval was een remspoor van bijna vijftig meter te zien, de chauffeur kon nog nipt een stilstaande auto ontwijken en kwam tot stilstand tegen een boom. Door het ongeval was een rijstrook van de Eekhoekstraat richting Destelbergen enkele uren versperd.