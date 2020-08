Bert Van Renne genomineerd voor Zomerhit met Hakuna Matata: “En plots is de liefde daar”



Didier Verbaere

11 augustus 2020

15u32 0 Gent/Laarne Singer Songwriter White Bird brengt op vrijdag 14 augustus een nieuwe singel uit onder zijn eigen naam Bert Van Renne. Met Hakuna Matata is hij meteen genomineerd voor de Zomerhit 2020.

De deuntjes van White Bird, alias Bert Van Renne (32) uit Gent met roots in Laarne, worden even vaak gedraaid op Radio 2 als Bazart en Clouseau. De opvoeder werd zelfs ooit de nieuwe Milow genoemd. Maar de grote doorbraak bij het grote publiek kwam er nooit. Daar wil hij nu onder eigen naam verandering in brengen. “Met een nominatie voor Zomerhit op zak breng ik onder mijn eigen naam 'Hakuna Matata' uit”, zegt Bert. Het catchy nummer is een oorwurm en werd geproduced door Wouter Vander Veken (Laura Tesoro, #LikeMe,...). Eerder schreef hij ook al Nederlandstalige nummers en bezong hij de liefde voor zijn dochter. En zijn single “Van Vooraf aan”, een duet met Nina Butera, werd grijsgedraaid op Radio 2.

“De zomer is duidelijk te voelen, zowel buiten als in het nummer. Het is een positief lied over geloven dat alles goed komt.Dat er - ondanks de vreemde tijden, hoe diep je ook mag zitten - altijd iemand klaar staat. En plots is de liefde daar”, zegt Bert over zijn nieuwe singel. De release is vrijdag voorzien.