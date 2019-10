Bert Van Renne bezingt liefde over zijn dochter : ‘Als ze papa zegt’ Didier Verbaere

03 oktober 2019

14u23 0 Laarne Singer Songwriter Bart Van Renne uit Laarne bezingt in zijn nieuwste single de liefde voor zijn dochter. Voor de gelegenheid doet ‘White Bird’, zijn alter ego, het in het Nederlands. Als ze papa zegt wordt vandaag, donderdag, op de wereld losgelaten.

“Het nummer schreef ik voor alle alleenstaande mama’s en papa’s in een vlaag van wat bijna iedereen heeft meegemaakt : liefdesverdriet. Op die manier was het schrijven van deze song therapeutisch noodzakelijk”, zegt Bart. “Bij de ene hakt het er al wat harder in dan bij de ander. Plotsklaps stort je hele wereld in en heeft even niets nog zin. Toen mijn verloofde onze relatie net voor de zomer afbrak was ik mezelf helemaal aan het verliezen in verdriet en zelfmedelijden. Niet alleen verloor ik mijn aanstaande maar ook heel wat context; vrienden, gewoontes, veiligheid, een thuis en de plus mama van mijn dochter”, aldus Van Renne.

“Net voor onze breuk had ik een reisje met enkel mijn dochter gepland en het was op de terugvlucht dat ik naar haar keek en tegen mezelf zei :‘de wereld zit hier naast u; herpakt u, trekt u op aan het schoonste dat er is – uw kind – en wees er voor haar’. Als ze papa zegt’ ben ik op die terugvlucht beginnen schrijven via stemopnames op mijn telefoon.Het is een hoopvol nummer over de moeilijkheden en angsten die alleenstaande ouders kunnen hebben maar tevens ook over hun kracht om er te zijn voor wat ons het dierbaarst is”, besluit Bart. De productie en opnames waren in handen van Tom Lodewyckx (Clouseau, Liefde voor muziek, The Voice, K’s Choice, ...).