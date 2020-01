André en Henriette 60 jaar gehuwd Didier Verbaere

04 januari 2020

13u44 1 Laarne In Zaffelare vierden André Van De Voorde (82) en Henriette De Veirman (84) hun zestigste huwelijksverjaardag. Het koppel uit Laarne heeft twee dochters en één kleinzoon.

Andreas uit Desteldonk en Henriette uit Laarne leerden elkaar kennen in het Feestpaleis in Beervelde. Na twee jaar pendelen met de fiets, stapten ze in het huwelijksbootje en vestigden zich in Laarne. Beiden werkten in de UCO in Destelbergen. Ze hebben twee dochters Carine en Hilde en één kleinzoon Dimitri. In hun vrije tijd genieten ze van uitstapjes met OKRA en kaarten. “Zorg dragen voor elkaar en goed overeenkomen zijn de ingrediënten van een lang en goed huwelijk”, zegt het koppel.