André Dhooghe viert 100ste verjaardag en krijgt ereteken van Nationale Strijders Bond

23 februari 2020

14u04 0 Laarne In Hof Ten Kouter in Kalken werd zondagochtend de 100ste verjaardag gevierd van André Dhooghe. De landbouwer uit de Schriekstraat kreeg naast bloemen en felicitaties van de Koning ook een Gulden ereteken van de NSB, de Nationale Strijders Bond. André is de laatste oud-strijder in Kalken van Wereldoorlog II.

André Dhooghe Werd geboren op 23 februari 1920 als oudste kind in een gezin van vier kinderen. Zijn vader Emiel overleed in 1931 en als oudste van het gezin Werd hij al op heel jonge leeftijd verantwoordelijk voor de boerderij. In 1938 wordt hij ingelijfd als soldaat milicien en bij het begin van de oorlog trekt zijn regiment de voet richting Lokeren waar de jonge André getuige was van de bombardementen op het station. Nadien trokken ze richting Zomergem waar hevig gevochten werd. Na de capitulatie werd André twee dagen krijgsgevangen genomen in weer naar Kalken gestuurd. Op de boerderij moesten ze verplicht voedsel verbouwen voor de bezetter. Hij kreeg op zijn verjaardagsfeestje een Gulden Ereteken van de NSB.

Harde boerenstiel

In 1953, André was toen al 34, leerde hij op Fortune kermis, Ida Bracke kennen. Na amper zes maanden huwen ze op paasmaandag 22 april 1954. Het koppel krijgt drie kinderen Emilienne, Antoine en Catherine en het landbouwbedrijf wordt omgevormd tot een teeltbedrijf van wilde rozenstruiken. Het was hard werken want zijn hele leven bleef hij als boer trouw aan zijn paarden als grootste werkkracht. “Zo word je honderd jaar”, lacht de eeuweling.

Voor hobby’s of reizen was er nauwelijks tijd maar het koppel genoot na hun pensioen van uitstapjes naar zee, naar Duitsland of Luxemburg. Ze hebben ondertussen ook de handen vol met de zes kleinkinderen. Er zijn ook al tien achterkleinkinderen. In 2015 verhuizen ze naar een rusthuis in Zeveneken en na de dood van Ida, in 2018, keerde André naar Kalken terug. In het WZC geniet hij als honderdjarige van zijn oude dag.