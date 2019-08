Alle inwoners van Laarne en Kalken mogen gratis naar matchen KVV Didier Verbaere

31 augustus 2019

19u02 2 Laarne Bij de start van de competitie, konden zaterdagavond alle supporters en inwoners van Laarne en Kalken een gratis seizoenkaart afhalen op de club om alle thuiswedstrijden uit de reguliere competitie van KVV Laarne-Kalken gratis bij te wonen.

“We hopen dat we zo’n drie tot vijfhonderd kaarten kunnen wegschenken. Een cadeautje van 80 euro. We willen extra volk naar onze thuismatchen lokken. En op die manier ook extra volk naar de kantine. Dat compenseert dan het verlies aan inkomsten aan de kassa”, legt Stefaan Desterck van het bestuur uit. Bij de eerste thuismatch vanavond werden 257 gratis seizoenskaarten uitgerukt. Ook op zaterdag 13 september kan je in de kantine terecht voor een gratis kaart.