Achiel en Clara vieren diamanten huwelijksverjaardag Didier Verbaere

23 februari 2020

14u13 2 Laarne Achiel Van Malderen en Clara De Gucht uit Kalken vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze huwden op 27 februari 1960 in Kalken en hebben twee kinderen en twee kleinkinderen.

Achiel en Clara zijn beiden geboren en getogen in Kalken. Achiel woont zelfs al 83 jaar in het Bosstraatje. Ze leerden elkaar kennen op het voetbalplein van Hogerop Kalken. De 17-jarige Achiel schopte het als keeper tot de eerste ploeg. Clara stond er steevast achter de goals. “Ik heb toen veel ballen binnen gekregen”, lacht Achiel. Hij ging na zijn opleiding mechanica aan de slag als installateur bij DUBA in Wetteren. Clara was poetsdame op het gemeentehuis en in de gemeenteschool. In zijn vrije tijd trok Achiel vaak naar het voetbal of ging schieten op de liggende wip. Het koppel heeft twee kinderen Filip en Sabine en twee kleinkinderen Glenn en Lennert.