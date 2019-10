95-jarige bestuurder krijgt opschorting na aanrijding op parking supermarkt Koen Baten

08 oktober 2019

14u33 0 Laarne G.D. uit Laarne heeft vanochtend in de politierechtbank in Dendermonde opschorting van straf gekregen na een kleine aanrijding op de parking van een supermarkt. Bij een manoeuvre zou hij er in aanrijding gekomen zijn met een elektrische rolstoel, maar de man zelf had niets gevoeld en reed verder naar huis.

De 95-jarige man was nog bijzonder helder van geest toen hij vanochtend voor de politierechtbank in Dendermonde verscheen. “Het heeft acht maanden geduurd alvorens ze bij mij uitkwamen dat ik de aanrijding op die parking had veroorzaakt", aldus G. “Dat ik het mij niet kan herinneren, lijkt me dan ook niet abnormaal”, verklaarde hij.

“Er is bijzonder weinig info bekend over het ongeval dat al dan niet gebeurde", aldus zijn raadsman Geert Van Aken. “Het vluchtmisdrijf lijkt mij dan ook bijzonder moeilijk aan te tonen", klinkt het. De negentiger zelf rijdt intussen niet meer met de wagen. Hij leverde vanochtend ook spontaan zijn rijbewijs in aan de politierechtbank. “Ik wil hier vragen voor de opschorting van straf voor mijn cliënt, aangezien hij toch niet meer achter het stuur zal kruipen.” De politierechtbank ging hier op in nadat hij zijn rijbewijs deponeerde.