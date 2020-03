50 pv’s op 1 voormiddag voor overtredingen plaatselijk verkeer Didier Verbaere

05 maart 2020

15u47 0 Laarne De politie heeft in Laarne donderdagvoormiddag 50 chauffeurs geverbaliseerd die het uitzonderlijk plaatselijk verkeer verbodsbord negeerden in Wachteke en de Steentjesstraat.

In beide straten is doorgaand verkeer verboden door wegenwerken. In Wachteke negeerden 22 bestuurders het verbodsteken. En in de Steentjesstraat waren 28 chauffeurs in overtreding met het plaatselijk verkeer. Ze kregen allen een proces verbaal aan hun broek.