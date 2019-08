5 mensensmokkelaars en 33 transmigranten opgepakt bij politieactie Didier Verbaere

29 augustus 2019

14u38 1 Laarne Bij een grote politieactie op de E17 in Kalken en in Beervelde werden in de nacht van 21 op 22 augustus 33 vluchtelingen opgepakt. Er werden ook vijf vermoedelijke mensensmokkelaars gearresteerd.

Twee bendeleden werden ter plaatse gearresteerd en 33 transmigranten werden uit drie vrachtwagens gehaald. Tijdens een huiszoeking in Schaarbeek werd een derde verdachte opgepakt en aanzienlijke bedragen cash geld aangetroffen en in beslag genomen. Twee verdachten in dit dossier werden eerder reeds door andere politiediensten opgepakt wegens illegaal verblijf, en waren opgesloten in het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel.

In totaal werden bij deze actie dus vijf verdachten van Eritrese en Ethiopische nationaliteit opgepakt. Ze werden op dinsdag 28 augustus voor de onderzoeksrechter in Dendermonde voorgeleid. Deze besliste vier verdachten onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, de vijfde wordt gerepatrieerd naar Noorwegen.