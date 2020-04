“Wij hebben zolang uitgekeken naar onze opening, dat we gewoon starten met een afhaalservice”, zegt Kenneth Blancqaert van de gloednieuwe Bistro B op de Dorpsstraat. Didier Verbaere

02 april 2020

01u26 0 Laarne Er waren dinsdagavond geen vrienden en familie, geen leveranciers, geen buren, geen burgemeester noch pers op de officiële openingsreceptie van de gloednieuwe Bistro B in de Dorpsstraat in Laarne. Kenneth Blancquaert (35) en echtgenote Elien Vercamer (32) blijven echter niet bij de pakken zitten en starten dit weekend met een afhaalservice. “Als startende zelfstandige is niks doen geen optie”, zegt Kenneth.

Kenneth was jarenlang het gezicht en de manager van restaurant Dorp 49 in deelgemeente Kalken maar keert met zijn gloednieuwe Bistro B terug naar zijn geboortedorp Laarne. Voortaan wou hij voor eigen rekening rijden. De naam van de zaak verwijst naar het voormalige en legendarische café Boldershof waar Kenneth en zijn vrouw zich vestigen in een nieuw pand van de brouwerij. “Maar ook naar onze achternaam en naar ons concept ‘bistronomie’. Klanten zullen hier terecht kunnen voor een lekkere lunch, voor een pannenkoek, een lekker streekbier en in onze wijnboetiek. Met een klassiek Frans-Vlaamse keuken. Daar zorgt de jonge chefkok Silvano Chamonin (21) voor.

Even geduld en afhaalrestaurant

Maar die klanten moeten dus nog wat geduld oefenen want het openingsweekend is door de coronacrisis voor onbepaalde duur uitgesteld. Net als de kermis in Laarne trouwens. Maar Kenneth en Elien blijven niet bij de pakken zitten. “Niks doen is geen optie voor een startende zelfstandige. Bovendien zaten we al maanden zonder inkomen terwijl we hier de zaak inrichtten en ons klaars stoomden voor de opening. We hebben hier ook zwaar in geïnvesteerd en we willen ook onze jonge kok niet zomaar zonder werk zetten. Hij is net in dienst”, zegt Kenneth.

“Ons doel was om zes maanden keihard te werken, zes dagen op zeven. En dan evalueren waar we met ons concept konden bijsturen. We waren ook al erkend als toeristisch infopunt door Toerisme Oost-Vlaanderen en wilden hier echt onze stempel drukken op het sociale leven in Laarne. En we wilden zo graag starten dat we dat gewoon gaan doen. Met een afhaalservice op vrijdag, zaterdag en zondag”, zegt Kenneth. Het menu met salades, pasta en burgers vind je op de Facebookpagina van Bistro B.

Zesduizend huizen in Laarne en Kalken kregen ondertussen wel een flyer in de bus. “De folder was gedrukt en betaald. Net als de bedeling. Uiteraard gaan de vermelde activiteiten niet door maar we zien het wel als een promotie voor onze afhaalgerechten en onze zaak. De opening volgt later wel. Vorig weekend draaiden we al op proef en de reacties zijn goed. We kregen ook veel complimenten en steunbetuigingen en dat doet deugd. Daarnaast willen we ook wijnpakketten aan huis leveren voor elke gelegenheid. Heb je een vriend of familielid die zijn verjaardag viert? Wij bezorgen hen graag een flesje met een persoonlijke boodschap. Op die manier verbinden we de mensen in deze crisistijd”, besluit Kenneth.