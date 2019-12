‘Walking Your Way voor ALS’ levert 5.685 euro op voor wetenschappelijk onderzoek Didier Verbaere

28 december 2019

22u06 11 Laarne Een groep vrienden uit Laarne en Erpe-Mere zamelde geld in voor ‘Een hart voor ALS’. Zo nam een groep van elf sportievelingen afgelopen zomer deel aan de 50ste Dodentocht. In totaal zamelden ze 5.685 euro in voor het wetenschappelijke onderzoek naar deze spierziekte.

“Met steun van onze fijne medewerkers mochten we onze actie fier afsluiten met het totaal bedrag van 5.685 euro. We willen ook Kathleen van Buysse Snacks, Lekdetect.be, Restaurant La paix , Sportina Erpe-Mere en tal van andere ondersteunende sponsors bedanken. Met dit topteam hopen we ook in 2020 een goed doel te fondersteunen”, zegt mede-organisator Frank Van Wesemael die de cheque overhandigde aan Alain Verspecht van ‘Een hart voor ALS’ in Laarne.