Zoon sleept eigen vader voor rechter en gebruikt daarvoor zelfde advocaat als moordenaar van zijn zus: “Dit is puur pestgedrag” Redactie

03 september 2019

13u10 8 Laakdal Een familievete leidde dinsdag tot een rechtszaak waarbij H.B. (62) uit Laakdal terecht stond voor onder meer valsheid in geschrifte. Het was zijn eigen zoon die de rechtszaak had aangespannen. “Dit is puur pestgedrag”, reageert H.B.

De 62-jarige H.B. uit Laakdal moest zich voor de correctionele rechtbank in Turnhout verantwoorden voor valsheid in geschrifte, poging tot oplichting en misbruik van vertrouwen. De eerste twee tenlasteleggingen hebben betrekking op een factuur ter waarde van 47.000 euro die H.B. begin 2014 opstelde voor het bedrijf van zijn zoon uit Geel. “De zoon had geen kennis van die factuur omdat de boekhouding volledig in handen was van zijn vader. Hij kon die factuur dus boeken zonder medeweten van zijn zoon”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dyck.

De tenlastelegging ‘misbruik van vertrouwen’ kwam er omdat H.B. boekhoudkundige stukken zou hebben achtergehouden wanneer zijn zoon de volledige boekhouding terug vroeg. “H.B. is in het verleden al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Ik vorder 12 maanden celstraf en een geldboete”, besluit de aanklager.

H.B. richtte veertig jaar geleden een familiebedrijf op die in de loop der jaren werd opgedeeld in verscheidene vennootschappen. “H.B. kon niet verkroppen dat de zoon zijn eigen weg op ging met de vennootschap. Hij heeft al meermaals strafbare feiten gepleegd ren aanzien van derden, en nu dus ook ten aanzien van zijn eigen kinderen”, haalde de advocaat van B.’s zoon aan.

H.B. zelf gaat volledig voor de vrijspraak. Volgens de man was er geen enkele bedrieglijk opzet bij het opmaken van de factuur. Meer nog, hij zou het gedaan hebben om zijn zoon te helpen. “Zijn zoon had een zootje gemaakt van de boekhouding en zat met een gat van 47.000 euro in de boekhouding. Vader wilde dat oplossen door deze factuur op te stellen, maar heeft zichzelf de factuur nooit uitbetaald.”

Opvallend: de zoon van H.B. liet zich bijstaan door de advocaat die in 2005 de moordenaar van zijn zus – de dochter van H.B. - verdedigde op een assisenproces. “Die keuze van advocaat is niet toevallig. Het is gewoon pestgedrag van mijn zoon tegenover mij”, sprak H.B.

Vonnis op 1 oktober.