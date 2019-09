Zaalvoetbalcompetities Liga Veerle en Interliga Scherpenheuvel-Zichem fuseren Wouter Demuynck

02 september 2019

In het tussenseizoen zijn zaalvoetbalcompetities Interliga Scherpenheuvel-Zichem en Liga Veerle gefusioneerd. Onder de nieuwe noemer Interliga Hageland-Zuiderkempen is de competitiereeks voor het eerst in vijf jaar weer helemaal volgeboekt met 16 clubs. Ook de veteranendivisie groeide naar negen teams, zodat de federatie momenteel het recordaantal van 25 aangesloten leden herbergt. De clubs zullen van september 2019 tot juni 2020 maar liefst 327 wedstrijden afwerken in de sporthallen van beide gemeenten.

“De voorbije 23 jaar groeide de Interliga Scherpenheuvel-Zichem uit tot een waar begrip in het regionaal zaalvoetbalgebeuren en dat succes is ook anderen niet ontgaan”, aldus Michael Merckx, kalender- en webbeheerder van de nieuwe Interliga. “Met het 25-jarig jubileum in zicht bewijst de Liga dat het recreatief zaalvoetbal meer dan ooit leeft in de regio.”