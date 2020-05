Wildcamera betrapt dieven Jef Van Nooten

De politie Geel-Laakdal-Meerhout kreeg woensdagavond melding vanuit de Hoogstraat in Laakdal. Een eigenaar had er op een wildcamera gezien hoe twee personen geprobeerd hadden om over een omheining te klimmen. De daders slaagden niet in hun opzet en konden geen buit maken.