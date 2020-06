Werkloze tentenverhuurder knutselt eigenhandig Bar Nature in elkaar: ‘Volledig klaar om de mensen een vakantiegevoel in eigen land te bieden’ Jurgen Geyselings

10u06 0 Laakdal In het centrum van Vorst-Laakdal opent Joris Demeester uit Veerle aanstaande vrijdag de allereerste zomerbar in Laakdal. Om 13 uur zwiert hij de deuren van Bar Nature open voor een gezellige zomertijd in de tuin van de plaatselijke pastorij.

Zomerbarretjes, ze schieten over gans Vlaanderen in de zomermaanden als paddestoelen uit de grond. Niet zo in Laakdal de voorbije jaren. “De hoogste tijd voor verandering”, zo dacht Joris Demeester erover ditmaal. In een groene omgeving, in de tuin van de pastorij van Groot-Vorst bij Laakdal is hij al een tijdje aan de slag om een fonkelnieuwe zomerbar op te bouwen, Bar Nature. Joris verhuurt in een normale zomer tal van tenten en shelters aan grote en middelgrote festivals in gans Vlaanderen, zelfs Tomorrowland staat op de klantenlijst bij de Shelterkoning, het bedrijf van Joris. “Omdat we door de huidige gang van zaken werkloos zijn en zonder inkomsten vallen in onze sector hebben we het initiatief genomen om hier in deze groene omgeving in het centrum een gezellige zomerbar uit te bouwen”, vertelt Joris.

We hopen de mensen die niet op reis gaan deze zomer een vakantiegevoel in eigen land te bezorgen in Bar Nature Joris Demeester

Nu vrijdag omstreeks 13 uur zullen de deuren van Bar Nature opengaan voor het grote publiek en dit tot halverwege september. “Aangezien vele mensen kiezen voor een vakantie in eigen land hopen we ze hier een stukje vakantiegevoel te geven”, gaat het verder. “Op ons terras, volledig door mezelf in elkaar geknutseld, kan iedereen komen genieten van de rust. Alle banken en tafels timmerde ik eigenhandig in elkaar, mijn opleiding schrijnwerker kwam hierbij goed van pas. Hier en daar nog een kleinigheidje in orde brengen en een aantal groene planten erbij en we zijn er klaar voor.”

Iedereen welkom

“We voorzien lekkere borrelhapjes, tapasborden en allerhande dranken voor de klanten, van frisdrank, allerlei zomerse biertjes zoals corona of desperados tot een zomerse cocktail”, gaat het verder. “Bij ons is iedereen steeds welkom, van de kleinste peuters tot zelfs ‘moemoe en vava’ voor een ganse dag zomers genot. Net zoals bij iedere horecazaak dienen we in onze zomerbar ook dezelfde richtlijnen te gebruiken die opgelegd zijn van bovenaf.”

Bar Nature baadt in het groen en heeft voor de allerkleinsten een springkasteel in petto, ook een zandstrandje werd aangelegd in de tuin van de pastorij. Na de opening vrijdagmiddag kan iedereen terecht bij de zomerbar op donderdag van 16 uur tot 23 uur, op vrijdag van 16 uur tot 01 uur, op zaterdag van 13 uur tot 01 uur en op zondag van 13 uur tot 22 uur.