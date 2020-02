Exclusief voor abonnees WEEKENDTIPS: carnaval, ontbijten en gezelschapsspelletjes Onze tips voor het weekend van 21 tot 23 februari Annelin Marien

21 februari 2020

09u00 0

Weelde - Kindercarnaval

Na een Foute Fuif op vrijdagavond 21 februari in de verwarmde feesttent op het marktplein van Weelde, staat op zondag 23 februari al de 49ste kindercarnavalsstoet op het programma. Weelde staat gekend voor deze vrolijke stoet waarbij de kinderen centraal staan, en ze trekt onder massale belangstelling door het centrum van het dorp. De Weeldse buurten strijden er ook tegen elkaar om de beker voor de mooiste wagen of groep. Wie de carnavalsstoet live wil meemaken, is vanaf 14.15 uur welkom in het centrum van Weelde.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis