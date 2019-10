Vrouw heeft affaire met haar baas: stoppen van echtgenoot slaan door bij zien van foto’s Jef Van Nooten

22 oktober 2019

12u00 7 Laakdal Een man uit Laakdal riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden voor partnergeweld. De 38-jarige J.B. viel zijn echtgenote aan in haar slaap. Volgens de advocate van de man is er sprake van onweerstaanbare drang. “Hij had ontdekt dat zijn echtgenote een relatie had met haar baas.”

Het slachtoffer woont intussen in Meerhout. Op het moment van de feiten woonde ze samen met haar man, de 38-jarige J.B., in Laakdal. Ze hadden op dat moment 9 jaar een relatie, waarvan 4 jaar als getrouwd koppel. Op 21 oktober 2018 raakte de vrouw zwaargewond nadat haar echtgenoot had ontdekt dat ze een buitenechtelijke relatie had met een meerdere op haar werk. “Mijn cliënt lag thuis in haar bed. De beklaagde heeft haar hardhandig aangepakt. Hij gooide een ventilator naar haar en ze kreeg een kastdeur op zich. Toen ze van de spoedafdeling terug kwam, bleek ook de achterruit van haar wagen gesneuveld.”

Dochtertje

Het waren buren van het koppel die op 21 oktober vorig jaar de politie verwittigden toen ze het geweld hoorden. In afwachting van de hulpdiensten drongen ze de woning binnen om het slachtoffer te helpen. “Ze hebben J.B. van het slachtoffer moeten aftrekken. Hij gaf haar meerdere slagen in het gezicht en stampen op het lichaam. Hun dochtertje en een nichtje waren getuige van het geweld”, zegt openbaar aanklager Elke Van Bladel.

Het slachtoffer was vier weken arbeidsongeschikt na het geweld. De beklaagde – intussen is het koppel gescheiden – hoopt op een vrijspraak. “Het ging om een onweerstaanbare drang”, zegt zijn advocate. “Hij had ontdekt dat zijn vrouw een relatie had met één van haar oversten op het werk. Ze probeerde hem nog wijs te maken dat die affaire al terug achter de rug was, maar dat was niet het geval. Hij is op café zijn emoties gaan wegspoelen met enkele zware bieren. Toen hij nadien geconfronteerd werd met foto’s van het overspel is er iets geknakt. Hij was zichzelf niet meer op dat moment.”

De rechter velt een vonnis op 26 november.