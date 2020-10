Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad op Averboodse Baan is in voorjaar van 2021 klaar Wouter Demuynck

02 oktober 2020

12u19 0 Laakdal Het gemeentebestuur van Laakdal gaf donderdag de aftrap voor de werkzaamheden aan het dubbelrichtingsfietspad op de Averboodse Baan (N165). In het voorjaar van 2021 zouden alle werken afgerond moeten zijn.

De voorbereidende werkzaamheden zijn intussen een maand geleden gestart. Vanaf de Abdij van Averbode komt er aan de linkerzijde van de Averboodse Baan een dubbelrichtingsfietspad tot aan het kruispunt met de Lakstraat. Dat kruispunt wordt ook veiliger gemaakt met een asverlegging en middengeleider met een oversteekplaats voor fietsers. Ten slotte worden er op vraag van Natuur en Bos ook amfibieëntunnels onder het wegdek voorzien.

Meer fietsbeleving

Het schepencollege gaf donderdag de aftrap met de eerste spadesteek. “Om het beste fietscomfort te garanderen, werd er gekozen voor een aanleg in asfalt. Het dubbelrichtingsfietspad wordt volledig vrij van de weg gelegd en loopt eigenlijk doorheen de bosrand. Met de aanleg van dit fietspad wordt fietsen nog zoveel leuker en veiliger”, aldus schepen van Mobiliteit Frank Sels (PROLaakdal).

Het nieuwe fietspad zal ook het toerisme in de gemeente ten goede komen, zegt burgemeester Tine Gielis (CD&V). “Als toegangspoort van de Merode trekt de abdijsite, het klompenmuseum den Eik en de omliggende natuur vele bezoekers. We willen hen allemaal op een veilige en comfortabele manier onthalen. Dit nieuwe fietspad zorgt voor meer fietsbeleving in onze groene gemeente en bij uitbreiding de verdere Merode.”

Voorjaar 2021

De duur van de werken wordt geschat op tachtig werkdagen. In het voorjaar van 2021 zou alles klaar moeten zijn. De Averboodse Baan is al die tijd afgesloten tussen de abdij en het kruispunt met de Lakstraat. Het verkeer van Averbode naar Laakdal en Geel wordt omgeleid via Herselt en Westerlo.

Het gedeelte tussen de Diestse Baan (N127) en de Lakstraat wordt in een later stadium aangepakt. Daar worden aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden, een nieuwe riolering en nieuwe openbare verlichting voorzien. Dat dossier bevindt zich echter nog in de onderzoeksfase.