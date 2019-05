Vanaf juni weer huwelijksceremonies in oud-gemeentehuis van Vorst-Centrum Wouter Demuynck

31 mei 2019

14u41 0 Laakdal Het oud-gemeentehuis in Vorst-Centrum kan weer in gebruik genomen worden na een eerste grondige renovatiebeurt. Vanaf juni zullen er zo opnieuw huwelijksceremonies kunnen plaatsvinden en is het gebouw ook toegankelijk voor mindervaliden dankzij een lift.

De verbouwingswerken aan het oud-gemeentehuis, dat dienst deed als gemeentehuis en daarna nog de uitvalsbasis voor het lokale politiekantoor vormde, werden gestart in het najaar van 2018. Tijdens de eerste fase werd de trouwlocatie opgefrist, werd nieuw sanitair geïnstalleerd en werd er een lift geplaatst zodat het gebouw ook toegankelijk is voor mindervaliden.

Later zal ook de gevel gerestaureerd worden en wordt het gelijkvloers omgevormd tot een ceremoniële ruimte die gebruikt kan worden voor tentoonstellingen of pop-ups. Omdat het om gesubsidieerde werken aan een beschermd gebouw gaat, is het nog niet duidelijk wanneer de tweede fase kan aanvatten.

“De heemkundige kring heeft nog steeds hun vaste stek op de bovenverdieping van het gebouw. Daarnaast krijgt het gebouw voortaan een liefdevolle bestemming: vanaf juni 2019 zullen alle huwelijken uitsluitend doorgaan in het oud-gemeentehuis”, aldus burgemeester Tine Gielis (CD&V). “Wanneer ook de polyvalente benedenruimte afgewerkt is, zullen alle inwoners dus kunnen genieten van een waaier aan festiviteiten in dit bijzondere pand.”

