Van dode hoek tot gsm achter het stuur: 700 leerlingen leren alles over het verkeer Wouter Demuynck

17 september 2019

18u48 9 Laakdal Aan de gemeentelijke sporthal van Veerle-Laakdal leerden dinsdag zo’n 700 leerlingen uit Geel, Laakdal en Meerhout hoe je je op een veilige manier in het drukke verkeer kan begeven tijdens de jaarlijkse verkeersdag. De educatieve dag is een samenwerking tussen de gemeentes, de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en de bedrijven BP, Janssens Pharmaceutica en De Laak.

De leerlingen van het zesde leerjaar uit de drie gemeenten konden overdag deelnemen aan allerlei workshops rond het verkeer. Verschillende thema’s kwamen aan bod. “We deelden de dag op in vijf workshops, namelijk over de dode hoek, EHBO - wat moeten ze bijvoorbeeld doen als ze uitkomen bij een ongeval - en er was een verkeersles over veiligheid op de fiets en als voetganger”, vertelt hoofdinspecteur Kris Leysen van de politiezone.

“Daar leerden ze dat het gebruik van een gsm en oortjes tijdens het fietsen gevaarlijk is. Daarnaast was er ook wat animatie en beweging voor de kinderen met een verkeersspel. Ten slotte kregen ze van Infrabel nog een les over de veiligheid bij spoorwegovergangen. We vinden het noodzakelijk dat ze die lessen en workshops volgen. Het gaat immers om leerlingen in het laatste jaar van de lagere school die daarna de grote stap maken naar de middelbare school.”

Leerlinge Anna Goelen (10) van de stedelijke basisschool uit Geel-Larum stak heel wat op tijdens de verkeersdag. “We leerden bijvoorbeeld hoe we iemand moeten helpen als die bewusteloos is en dat het heel gevaarlijk is om zomaar de sporen over te lopen. Het was heel interessant, want veel dingen wist ik nog niet. Zelf ga ik vaak met de fiets naar school. Vroeger wilde ik niet graag een fluovest en helm aandoen, maar vandaag heb ik geleerd dat dat wel belangrijk is. Ik heb veel bijgeleerd, maar het was ook heel plezant.”