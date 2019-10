Vader van twee (38) sterft na val met elektrische step in Laakdal Jef Van Nooten

06 oktober 2019

16u25 138 Laakdal Een 38-jarige man uit Antwerpen is vandaag gestorven na een zware val met zijn elektrische step. Aan de straat Verboekt in Laakdal reed hij aan een wegversmalling tegen een paaltje. Siegfried S. liep een schedelfractuur op en bezweek aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer woonde vroeger in Laakdal, maar woont tegenwoordig in Antwerpen. Zaterdagavond woonde hij in Laakdal een feest bij. “Nadien zou hij bij familie in Laakdal blijven slapen”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout. “Op weg naar de slaapplaats is hij in de straat Verboekt met zijn elektrische step tegen een paaltje gereden, ter hoogte van een wegversmalling.”

Het slachtoffer is de 38-jarige Siegfried S. uit Antwerpen, papa van twee kindjes. De man was na het feest op weg naar zijn ouders. Zij wonen in de straat waar het fatale ongeval is gebeurd.

Door de botsing met het paaltje is de man zwaar ten val gekomen met zijn step. “Hij kwam ongelukkig ten val en liep een schedelfractuur op. Hij is later aan zijn verwondingen overleden”, aldus nog de politiewoordvoerder.

Bij het ongeval waren geen andere partijen betrokken. Het was uiteindelijk de bestuurder van een voorbijrijdende auto die het slachtoffer rond 4.20 uur op het wegdek zag liggen. Hoe lang de man daar gelegen heeft voordat hij werd gevonden, is niet duidelijk. In afwachting van de hulpdiensten werd samen met buurtbewoners nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.