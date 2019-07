Uitbater voor ontmoetingscentrum ‘t Fortun gezocht Wouter Demuynck

08 juli 2019

14u58 1 Laakdal Het gemeentebestuur van Laakdal zoekt een nieuwe uitbater voor ontmoetingscentrum ’t Fortun in Groot-Vorst. Het ontmoetingscentrum opende voor het eerst de deuren in 2012 en is sindsdien een plaats die dorpsgenoten samenbrengt om er te vergaderen, om elkaar te ontmoeten en om feest te vieren.

De moderne infrastructuur biedt heel wat mogelijkheden. Terwijl jong en oud genieten van een drankje in de gezellige cafetaria, kunnen verenigingen en burgers er terecht in een van de vele polyvalente lokalen of de uitgeruste feestzaal. Voor de uitbaters is een comfortabele conciërgewoning (appartement) voorzien.

“Voor de uitbating van ’t Fortun willen we een frisse wind doen waaien: we zoeken een enthousiaste persoon met een portie lef. We zijn ervan overtuigd dat je met een ondernemende aanpak en vernieuwende ideeën een mooi verhaal kan schrijven voor het ontmoetingscentrum, de inwoners en verenigingen van Vorst-Centrum”, aldus schepen van Cultuur Gerda Broeckx (CD&V).

De concessievoorwaarden zijn verkrijgbaar op de dienst ‘interne zaken’ van de gemeente of via www.laakdal.be. Je kan het centrum bezichtigen na afspraak via bea.dauwen@laakdal.be of 013/67.01.10. Kandidaturen moeten uiterlijk voor 26 augustus via een aangetekend schrijven toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 19, 2430 Laakdal.