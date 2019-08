Twee verdachten van inbraak in Laakdal opgepakt: onderzoeksrechter houdt een van de verdachten uit Meerhout aan Toon Verheijen

23 augustus 2019

De lokale recherche van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft twee verdachten opgepakt van een inbraak in een leegstaande woning met horecazaak in Laakdal. Het gaat om V.M., een dertiger en B.W., een veertiger, beiden zijn woonachtig in Meerhout.

Bij een huiszoeking in hun woonplaats werden goederen aangetroffen die gestolen werden bij de inbraak in Laakdal. Bovendien werden er ook nog andere, vermoedelijk gestolen, goederen aangetroffen. Beiden zijn gearresteerd en werden vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid. Deze besliste om V.M. aan te houden en B.W. onder voorwaarden vrij te laten.

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout benadrukt in al haar communicatie het belang om verdachte zaken te melden. Hierdoor heeft de politiezone al verschillende zaken opgehelderd.