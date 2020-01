Twee onderscheidingen voor B&B Art of Dreams, dat met twee kamers uitbreidt Wouter Demuynck

16u16 0 Laakdal De B&B Art of Dreams, die gelegen is op de Markt in Laakdal, heeft onlangs de Traveller Review Award van Booking.com gewonnen en is afgelopen weekend ook nog eens aan de haal gegaan met de tweede prijs in de wedstrijd van de beste handelaar van Laakdal. De positieve reacties hebben uitbaters Danny Keller en Wout Maton ertoe aangezet om uit te breiden.

Uitbaters Danny en Wout richtten hun B&B in 2013 op in een voormalige dokterswoning, gelegen in de schaduw van het gemeentehuis in Vorst-Laakdal. Sindsdien blijft de B&B enkel maar groeien. “Inwoners van Laakdal en omgeving, maar ook bedrijven uit de buurt, kiezen steeds vaker voor Art of Dreams voor vergaderingen, een diner op de feestdagen of een uitgebreid ontbijt. Sinds vorig jaar noteren we ook een duidelijke stijging in de reservaties voor kleine tot middelgrote familie- of communiefeestjes”, klinkt het bij de uitbaters.

Positieve recensies

Dat de klanten Art of Dreams waarderen, blijkt ook uit recensies op Booking.com. De uitbaters mochten van de website immers een Traveller Review Award in ontvangst nemen met een tevredenheidsscore van 9,6 op 10 van de klanten. De titel van Zilveren Handelaar van Laakdal die afgelopen zondag werd uitgereikt was de kers op de taart.

Danny en Wout besloten daarom uit te breiden. Naast de vier tweepersoonskamers bieden zij sinds enkele weken ook twee familiekamers, die de naam Picasso en René Magritte kregen, aan in een gloednieuw bijgebouw.