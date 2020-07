Twee leden van Chiro Eindhout testen negatief na monitorencursus Wouter Demuynck

12u52 2 Laakdal De twee leden van Chiro Eindhout (Laakdal) die begin juli de monitorencursus in Malle hadden gevolgd hebben negatief getest op het coronavirus. De resultaten van de tests bij de chiro van Klein-Vorst zijn nog niet bekend.

Dinsdag kregen twee leden van de aspi’s van Chiro Eindhout te horen dat er op de monitorenopleiding in Malle een besmette persoon in hun bubbel zat. Voor hun kamp had dat sowieso geen gevolgen, want dat was net afgelopen. Uit voorzorg had de Chiro wel alle ouders gecontacteerd zodat de kinderen geen contact zouden hebben met risicopatiënten. Vrijdag bleek echter dat beide leden niet besmet zijn met het coronavirus.

Klein-Vorst

Voor de Chiro van Klein-Vorst is het nog even wachten op de resultaten. Dinsdag testte een leidster positief op het coronavirus, waardoor het kamp van de Chiro één dag voor aanvang geannuleerd moest worden. Door de besmetting bij de leidster is het immers mogelijk dat zo’n twee derde van de leiding besmet is.

“We staan in nauw contact met de Chiro en de huisartsen. We zijn in elk geval dankbaar voor de verantwoordelijkheidszin van onze Chiro’s en de moedige beslissingen die ze namen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.