Twee koeien sterven na val uit vrachtwagen op E313 Wouter Demuynck

28 november 2019

18u06 0 Laakdal Donderdagmiddag rond 13.30 uur gebeurde er op de E313 richting Hasselt, ter hoogte van Laakdal, een ietwat vreemd ongeval. Om een nog onduidelijke reden konden drie koeien uit een vrachtwagen ontsnappen.

Mogelijk waren de deuren slecht dicht en zijn ze opengegaan toen de chauffeur bruusk moest remmen. Eén koe stierf onmiddellijk, een tweede even later en de derde koe werd ongedeerd teruggevonden in de tuin van een huis even verderop. Er raakte verder niemand gewond.