Twee drugsdealers opgepakt Toon Verheijen

25 september 2019

16u53 0 Laakdal De lokale recherche van de zone Neteland heeft na verschillende huiszoekingen twee verdachten opgepakt op verdenking van het dealen van drugs.

De speurders vielen maandag binnen op twee adressen, een in Herentals en eentje in Laakdal. In de woning in Herentals troffen de agenten 12 gram cocaïne en 4,5 gram cannabis aan. De inval in Laakdal had meer ‘buit’. Daar werd maar liefst 634 gram speed, 63 gram cocaïne en 30 gram cannabis aangetroffen. Alles samen goed voor een straatwaarde van 10.400 euro.

Een 41-jarige man uit Herentals en een 58-jarige man uit Laakdal werden aangehouden op verdenking van het dealen van drugs. Ze zullen vermoedelijk vrijdag voor de raadkamer moeten verschijnen.