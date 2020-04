Tuincentrum Bloemenland is klaar voor heropening: “Al duizenden bloemen weggegeven, veel langer mocht het niet duren” Wouter Demuynck

17 april 2020

19u23 0 Laakdal Nu tuincentra vanaf zaterdag weer mogen openen, zijn vele uitbaters druk in de weer om zich daarop optimaal voor te bereiden. Zo ook Bert Janssens en Ann Van Baelen van Tuincentrum Bloemenland in Veerle (Laakdal). Met onder meer een extra (afgeschermde) kassa, eenrichtingsverkeer in de winkel, ontsmette karren en een beperking van het aantal bezoekers in bepaalde delen is het tuincentrum er klaar voor. Voor wie zich niet tussen de massa wil begeven, is er elke ochtend tussen 8 en 9 uur een afhaalservice.

De heropening van de doe-het-zelf-zaken en de tuincentra is ook voor Tuincentrum Bloemenland, gelegen aan de Grote Steenweg in Veerle, een welgekomen beslissing van de overheid. Om het winkelen voor de bezoekers zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben ze tal van maatregelen genomen.

Eenrichtingsverkeer

“We hebben al onze kassa’s afgeschermd en aangezien onze cafetaria gesloten blijft hebben we daar een extra kassa voorzien. Onze kassa’s staan immers nogal dichtbij elkaar, op deze manier kunnen we de mensen wat gespreider naar buiten laten gaan. We hebben ook een route opgesteld zodat de mensen eenrichtingsverkeer volgen”, zegt zaakvoerster Ann Van Baelen, die samen met Bert Janssens Bloemenland uitbaat.

“Aan de ingang vinden de klanten ontsmettingsgel en handschoenen en er zijn op de vloer lijnen getrokken zodat de afstand voldoende bewaard wordt. Er staat ook een bord opgesteld met daarop alle regels. Zo worden kinderen niet toegelaten en vragen we om zoveel mogelijk alleen te winkelen. Onze karren staan ontsmet klaar en buiten zal iemand constant de gebruikte karren ontsmetten. We laten ook maar twee personen toe in de snijbloemenafdeling, in ons pralinewinkeltje is dat maar één persoon. We zijn vrij goed voorbereid - ik denk wel dat alles goed gaat verlopen.”

Stormloop

Tuincentrum Bloemenland is samen goed voor 10.000 vierkante meter, voor de klanten staan er 100 karren klaar. Van Baelen denkt niet dat ze klanten zullen moeten weigeren. “Het valt een beetje af te wachten hoe druk het meteen gaat zijn, maar we kunnen wel wat volk aan. Ik denk dat we vooral zondag een stormloop mogen verwachten, omdat het morgen (zaterdag, red.) iets minder goed weer wordt. Zondag is het weer beter en heb je dat zondagstoerisme aangezien de supermarkten gesloten zijn.”

Klanten die zich toch niet liever tussen de massa begeven, kunnen gebruik maken van een afhaalservice. “Klanten die op voorhand een bestelling doorgeven kunnen die elke ochtend voor we openen, tussen 8 en 9 uur, komen ophalen. De klant geeft dan zijn nummerplaat door en een van onze werknemers zal buiten wachten, de nummerplaten in het oog houden en de bestellingen in kwestie komen brengen. De klant hoeft zijn auto niet uit te komen, want er kan mobiel met Bancontact betaald worden.”

Duizenden bloemen weggeschonken

De heropening van de tuincentra komt geen seconde te vroeg voor Bloemenland. De opgelegde sluiting van één maand heeft al heel wat schade berokkend. “Het mocht niet veel langer duren, anders zou de schade te groot zijn. We hebben nu al duizenden paasbloemen, hyacinten en tulpen weggegeven aan rusthuizen in Geel en Veerle en het ziekenhuis van Geel. Mijn man is een kweker in hart en nieren en krijgt het niet over zijn hart om ze weg te gooien. Alles wat we hebben weggedaan, is weggeven.”

Van Baelen verwacht ook niet dat een eventuele stormloop de opgelopen schade kan compenseren. “Tijdens de paasperiode verkopen we normaal gezien heel veel snijbloemen. Buiten een enkeling die voor zijn vrouw een boeketje komt halen verwachten we daar een serieuze terugval omdat mensen elkaar niet mogen bezoeken. Hetzelfde geldt voor onze geschenkmanden en pralines. Je wordt er niet vrolijk van als je de verliezen optelt, maar we spitsen ons toe op het positieve. We zijn heel blij dat we weer open mogen.”