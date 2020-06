Trage weg tussen Langedijk en Vogelzang weldra terug open Wouter Demuynck

18 juni 2020

19u31 0 Laakdal De trage weg die Langedijk met Vogelzang in Laakdal verbindt zal binnenkort weer geopend kunnen worden. De nieuwe eigenaar had in februari zonder overleg met het gemeentebestuur de trage weg afgesloten, maar beide partijen hebben nu een dadingsovereenkomst bereikt.

Vele Laakdalse fietsers en wandelaars dienden noodgedwongen een ander traject te kiezen nadat de nieuwe eigenaar eigenhandig de trage weg tussen Langedijk en Vogelzang sloot. Het schepencollege ging in overleg met de eigenaar en bereikte uiteindelijk een voorstel van dading, die door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Draadafsluiting

Een landmeter heeft de trage weg, met een breedte van 1,6 meter, afgepaald. Afgelopen maandag werd er een draadafsluiting van twee meter hoog op de scheidingslijn geplaatst. Weldra zal de trage weg dan ook opengesteld worden. Op termijn zal de gemeentelijke technische dienst nog een semi-verharding aanleggen.

“Belangrijk is dat wij, zonder gerechtelijke procedure, de trage weg – weliswaar met 1,6 m breedte - definitief in ons wegennet kunnen opnemen en het publiek karakter ervan kunnen vrijwaren. We zullen dan ook, zoals vroeger, instaan voor het verdere onderhoud van de trage weg”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Sels (PROLaakdal).