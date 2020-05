Tia Hellebaut sport samen met atleten nu Nationale Spelen afgelast zijn: “Ook nu belangrijk om ze samen te laten bewegen” Wouter Demuynck

21 mei 2020

19u12 0 Laakdal Special Olympics Belgium, de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, heeft tijdens het Hemelvaartweekend de Virtual Games 2020 gelanceerd als alternatief voor de afgelaste Nationale Spelen. Met de hulp van tal van sportpersoonlijkheden wil de organisatie de atleten aanmoedigen om ook tijdens deze crisis te blijven sporten. In Eindhout (Laakdal) ging Tia Hellebaut samen met de atleten enkele sportieve uitdagingen aan.

Normaal gezien zouden de Nationale Spelen van 20 tot en met 23 mei plaatsvinden, maar corona besliste er anders over. Als alternatief voorziet Special Olympics Belgium de Virtual Games 2020, waarbij bekende sportpersoonlijkheden zoals Roberto Martínez, Fanny Lecluyse, Dylan Borlée, Yanina Wickmayer en Greg Van Avermaet de atleten via sociale media uitdagen tot verschillende sportuitdagingen in hun disciplines.

Atletiekuitdagingen met Tia Hellebaut

Olympische kampioene Tia Hellebaut, tevens meter van Special Olympics Belgium, zakte donderdag af naar speeltuin Dennenoord in Eindhout (Laakdal) om samen met enkele atleten de virtuele Openingsceremonie te bekijken en nadien samen de atletiekuitdagingen aan te gaan. “Het is heel jammer dat de Nationale Spelen dit jaar niet kunnen doorgaan want de sfeer daar is werkelijk onbeschrijflijk. Ook nu blijft het belangrijk om de atleten samen te laten bewegen, uiteraard met aandacht voor social distancing, en ervoor te zorgen dat niemand aan de zijlijn blijft staan”, aldus Tia Hellebaut.

Succesvolle eerste dag

De atleten reageerden alvast massaal op de verschillende uitdagingen, zoals planking, jongleren met een bal of enkele kilometers lopen of fietsen. Liefst 30.000 mensen volgden de Openingsceremonie live via Facebook en 10.900 atleten namen donderdag deel aan de sportuitdagingen. “Het doet ons veel plezier dat zoveel atleten van thuis of in hun instelling hebben deelgenomen aan de eerste dag van de Special Olympics Belgium Virtual Games 2020. Dit toont aan dat er, ondanks de huidige situatie, een enorm enthousiasme leeft bij de atleten en dat de sportieve vlam nooit uitdooft”, vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium.