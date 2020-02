Soms moet je gewoon durven: Daalman zingt duet met Isabelle A dankzij Instagrambericht Wouter Demuynck

03 februari 2020

14u29 0 Laakdal Daalman, het muzikale alter ego van Davy Macquoi uit Laakdal, heeft Isabelle A weten te strikken voor de duetsingle ‘Jij’, waarvan de videoclip opgenomen werd in Parijs. De samenwerking kwam tot stand doordat Daalman op Instagram een berichtje stuurde naar Isabelle A. De single is sinds maandag beschikbaar op alle grote streamingplatformen.

Afgelopen zomer schreef Daalman tijdens zijn vakantie in Napels het nummer ‘Jij’ - een liedje over een onbereikbare en onmogelijke liefde. Hij denkt meteen aan Isabelle A als duetpartner, maar het duurt nog even alvorens hij zijn stoute schoenen aantrekt en haar via Instagram zijn demo bezorgt. “Ik voegde nog toe aan mijn berichtje dat zij mijn enige optie was”, lacht Daalman.

Melancholie

Lang moest Isabelle niet twijfelen. “De song viel op tussen de andere duetten die ik in die periode toegestuurd kreeg”, zegt ze. Enkele weken later doken ze al de studio in. “Het plaatje klopt. Vanaf het eerste contact voelde ik de persoonlijke klik met Davy en ook op muzikaal gebied is er een soort verwantschap tussen onze stijlen. De melancholie, die zo kenmerkend is voor Daalman, zit ook in mijn stemgeluid.”

Daalman knikt instemmend. “Na een korte eerste kennismaking gingen we aan de slag. Ik was zelfs wat zenuwachtig. Maar toen Isabelle haar eerste noten inzette in de tweede strofe, was ik meteen gerust. Zij hoort helemaal thuis in de song.”

Soulmates

Als het van Daalman afhangt, zal het ook niet de laatste samenwerking met Isabelle zijn. “Al hoeft dat niet altijd een duet te zijn. Ik zou voor Isabelle nog meer goeie lovesongs kunnen schrijven”, lacht hij. “Ik ben blij dat ik haar heb durven contacteren, want zij maakt ‘Jij’ helemaal af. Isabelle kan op een heel aparte en boeiende manier verhalen vertellen in haar liedjes, iets wat ik ook tracht te doen in mijn muziek. Ik denk dat je ons gerust muzikale soulmates mag noemen.”