Schoonzoon (38) van gewezen minister Ludo Sannen komt om bij ongeval met elektrische step Wouter Demuynck

07 oktober 2019

12u48 10 Laakdal De 38-jarige Siegfried Smeyers, afkomstig uit Laakdal maar die nu in Antwerpen woonde, liet zondagochtend het leven bij een ongeval met zijn elektrische step. Zondagochtend was hij op de terugweg van een feestje, maar vlakbij zijn ouderlijke huis in Laakdal kwam hij ongelukkig ten val. Smeyers was de schoonzoon van gewezen minister Ludo Sannen, die recentelijk ook zijn echtgenote verloor.

Siegfried Smeyers (38) woonde zaterdagavond een feest in Laakdal bij en zou nadien bij zijn ouders in het dorp blijven slapen. Op de terugweg liep het zondagochtend echter fout. Met zijn elektrische step raakte Smeyers een paaltje in de straat Verboekt, waar ook zijn ouderlijke huis gelegen is. Hij kwam ongelukkig ten val en bezweek nadien aan zijn verwondingen.

Het ongeval is een nieuwe klap voor de familie. Schoonvader Ludo Sannen, die namens Agalev en nadien sp.a jarenlang Vlaams parlementslid was en een jaar Vlaams minister van Leefmilieu, verloor bijna een jaar geleden ook al zijn echtgenote. Siegfried Smeyers laat een vrouw en twee kinderen achter.