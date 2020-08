Sanering van meest vervuilde beek van provincie Antwerpen in de pijplijn: werken aan Grote Laak worden uitgevoerd in vier fasen Toon Verheijen

06 augustus 2020

18u15 0 Laakdal De meest vervuilde beek van de provincie Antwerpen, de Grote Laak, wordt gesaneerd. Het kabinet van minister Zuhal Demir (N-VA) bevestigt dat de werken worden voorbereid. De werken starten al in 2021. De Laak is vooral vervuild door cadmium, chloriden en arsenicum afkomstig van Tessenderlo Chemie.

CD&V is al jaren vragende partij om de sanering van de Grote Laak aan te pakken omdat die het etiket van meest vervuilde beek van de provincie draagt. Ex-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege plaatste de sanering terug op de agenda, maar het bleef echter stil. “We zijn echter op dezelfde nagel blijven kloppen”, zegt CD&V’er Stein Voet. “We moeten als gemeente trots kunnen zijn op een beek die onze naam draagt. We zijn dan ook blij dat huidig minister Zuhal Demir (N-VA) de sanering effectief opstart.”

Tessenderlo Chemie

De Laak is vervuild met zware metalen als arsenicum en cadmium en chloriden grotendeels afkomstig van Tessenderlo Chemie. “Om het afvalwater met hoog zoutgehalte van Tessenderlo Chemie af te voeren werd in de jaren 70 de Smeerpijp Limburg-Antwerpen gebouw”, vertelt Stein Voet een beetje de geschiedenis. “Door de lozing in de Laak en de Winterbeek waren die beken in brakwaterriviertjes veranderd. De Smeerpijp werd echter nooit voor afvalwater in gebruik genomen en de lozingen gingen nog heel lang door. In de jaren 90 werden inspanningen gedaan om de lozingen te beperken zodat deze onder de normen vielen. Een ‘optimale’ zuivering van het lozingswater zou echter niet economisch rendabel zijn. Reeds in 2001 konden we lezen dat de Grote Laak bij de meest vervuilde rivieren van Vlaanderen hoort en nu dus nog altijd.”

Openbaar onderzoek

Het saneringsplan is momenteel volop in opmaak. De hele Grote Laak zal opgedeeld worden in vier delen en elk jaar zal er één deel aangepakt worden. De bedoeling is dat er voor het eerste deel in augustus of ten laatste september een openbaar onderzoek start. Na het openbaar onderzoek wordt het saneringsplan, rekening houdend met eventuele adviezen en bezwaren, definitief goedgekeurd. Hierna worden de saneringswerken in het najaar van 2020 aanbesteed zodat begin 2021 kan gestart worden met de effectieve uitvoering. “We gaan het ook blijven opvolgen en onze ultieme droom is om daarna naast de Laak voor extra beleving te zorgen in de vorm van een wandelpad of hoogteparcours ofzo.”