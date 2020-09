Project Capellebeemden gaat eindelijk van start: “We bouwen een dorp in een dorp” Wouter Demuynck

24 september 2020

17u01 0 Laakdal In Klein-Vorst (Laakdal) is donderdagmiddag het startschot gegeven voor het project Capellebeemden, op de hoek van de Geelsebaan en Meerlaarstraat vlak naast de kerk. De dorpskern krijgt 51 sociale koopwoningen, een ontmoetingscentrum, twee handelsruimtes, een evenementenplein en enkele vergaderzalen. Eind 2022 zullen de werken afgerond zijn.

Het project Capellebeemden komt op de site waar vroeger de Witte School, waar veel mensen uit Klein-Vorst ooit hun jeugdjaren doorbrachten, gevestigd was. Na de afbraak van de school werd de site verkocht aan huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Zuiderkempen, dat bij het project Capellebeemden ook als bouwheer optreedt.

Sociale koopwoningen

Het dossier sleepte tientallen jaren aan, maar donderdag kon eindelijk het startschot gegeven worden met de eerstesteenlegging nadat in augustus al de voorbereidende werken van start waren gegaan. “Het project omvat 51 sociale koopwoningen in combinatie met een ontmoetingsruimte, een evenementenplein, enkele zalen en een ondergrondse parking. Er komen ook twee kleine handelsruimtes, zodat we ook de middenstand wat mogelijkheden kunnen geven. Met dit project creëren we een dorp in een dorp”, zegt Ils Van Hove (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad en tevens lid van de raad van bestuur van Kleine Landeigendom Zuiderkempen.

Geen geluidsoverlast

“Het ontmoetingscentrum bevat een grote zaal van 350 vierkante meter die openstaat voor evenementen van Laakdalse verenigingen, privéfeesten, optredens of presentaties. In de kelder bevindt zich een kleinere zaal, met een capaciteit van honderd personen, die de jeugd kan gebruiken voor chirofuiven en dergelijke. Via een studiebureau hebben we het zodanig ontworpen dat er voor de omwonenden geen geluidsoverlast is”, gaat Van Hove verder. “Het complex heeft ook een professionele keuken, foyer en toog. Het gemeentebestuur zal de aanwezige zalen en het café overkopen en het beheer ervan overlaten aan een concessiehouder.”

Het evenementenplein bestaat ook uit een groene ontmoetingszone. Zo krijgt ook Klein-Vorst, na Groot-Vorst, opnieuw een aangenaam dorpsplein.

Voor jong en oud

Volgens Van Hove was de nood aan sociale woningen groot. “Hiermee zetten we in op jonge starters die op de privémarkt moeilijk een woning vinden. Anderzijds zijn er ook de oudere inwoners wiens huis mogelijk te groot is of te veel onderhoud vergt. Wie graag dichtbij de winkels in het centrum wil zitten en kleiner wil wonen, kan daarvoor ook in Capellebeemden terecht. Vroeger moesten mensen daarvoor uitwijken naar andere gemeenten.”