Politie zoekt bestuurder die vluchtmisdrijf pleegt na aanrijding met fietser Wouter Demuynck

25 mei 2020

12u10 5 Laakdal De politie Geel-Laakdal-Meerhout is op zoek naar een autobestuurder die vrijdag vluchtmisdrijf pleegde nadat hij of zij een 92-jarige fietser had aangereden.

Afgelopen vrijdag werd de 92-jarige man rond 10.35 uur aangereden door een voertuig toen hij met zijn fiets de Meerlaarstraat overstak naar de Hofstadstraat in Laakdal. “De bestuurder van het voertuig pleegde vluchtmisdrijf en reed verder richting Groot-Vorst. Het zou gaan om een klein, lichtgrijs voertuig”, klinkt het bij de politie.

Wie iets gezien heeft of nuttige informatie heeft, kan hierover contact opnemen met de politie via 014/56.47.00 of via opsporingen@pzglm.be.