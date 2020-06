Politie rijdt voertuig van drie Zuid-Amerikaanse winkeldieven klem na diefstal in kledingzaak Wouter Demuynck

04 juni 2020

17u00 0 Laakdal De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft dinsdag een man en twee vrouwen van Zuid-Amerikaanse afkomst gearresteerd na een winkeldiefstal in Laakdal. Hun voertuig kon gevolgd worden via ANPR-camera’s, waarna enkele interventievoertuigen van de politie het voertuig konden klemrijden.

Een werkneemster verwittigde dinsdag onmiddellijk de politie toen twee winkeldieven de kledingzaak in Laakdal verlieten en daarbij het alarm afging. “De daders vluchtten weg in een klaarstaande auto, maar dankzij de beschrijving van de wagen en de kentekenplaat kon het traject van het vluchtende voertuig via ANPR-camera’s opgevolgd worden. Na een korte achtervolging door enkele interventievoertuigen werd het voertuig klemgereden en konden de daders onderschept worden”, klinkt het bij de politiezone.

Elektronisch toezicht

Het gaat om een man en twee vrouwen van Zuid-Amerikaanse afkomst, waarvan één persoon reeds gekend staat voor soortgelijke feiten. “Ze waren in het bezit van professioneel materiaal om alarmlabels onklaar te maken. In de koffer van het voertuig werden ook meerdere gestolen kledingwaren aangetroffen.”

Na verhoor door de lokale recherche werden de man en beide vrouwen woensdagvoormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die de aanhouding bevestigde. Het drietal werd onder elektronisch toezicht in voorhechtenis geplaatst.