Oud-burgemeester loopt marathon van Londen virtueel op zelf uitgestippeld parcours in Laakdal Wouter Demuynck

04 oktober 2020

18u37 1 Laakdal Oud-burgemeester Patrik Vankrunkelsven en zijn partner Marleen Finoulst hebben zondag de marathon van Londen gelopen. Weliswaar niet in Londen zelf, wel virtueel - inclusief echte nummers en tijdsregistratie met een app - in en rond Laakdal. Het loopparcours werd door Patrik zelf uitgestippeld en kan door andere lopers worden teruggevonden op de gemeentewebsite.

Patrik Vankrunkelsven, die van 1995 tot 2006 burgemeester was van Laakdal, en zijn partner Marleen Finoulst zijn allebei begenadigde marathonlopers. Door corona vallen echter veel loopwedstrijden in het water.

Daarom ontwierp Patrik Vankrunkelsven via de wandelknooppunten van het Merode-gebied een marathonparcours van ongeveer 42,8 kilometer langs de grenzen van Laakdal, die alle deelgemeenten aandoet en de mooiste natuurgebieden en bezienswaardigheden doorkruist. Zo passeer je tijdens het lopen onder meer de natuurgebieden Trichelbroek en Helschot, het Kasteel Meerlaer en heb je een prachtig zicht op de Abdij van Averbode. De route is ook terug te vinden op de website van de gemeente Laakdal.

Marathon van Laakdal

Patrik en Marleen liepen zondagvoormiddag hun marathon van Laakdal, al hadden ze in normale omstandigheden in Londen gestaan. “We waren allebei ingeschreven voor de 40ste marathon van Londen. Door corona gaat die echter niet door in Londen, maar virtueel - inclusief echte nummers, medaille en dergelijke. Daarom lopen we de London Marathon in Laakdal. Alle lopers kregen op 4 oktober de ganse dag tijd om waar ook ter wereld deze marathon te lopen, door middel van tijdsregistratie met een speciale app”, aldus Vankrunkelsven.