Opnieuw openluchtcinema in pastorijtuin Wouter Demuynck

21 juni 2020

16u42 0 Laakdal Aangezien culturele evenementen met publiek vanaf 1 juli opnieuw mogen doorgaan, opent ook de Laakdalse openluchtcinema deze zomer weer zijn deuren in de pastorijtuin van Vorst-Centrum. Elke donderdag zal er een film getoond worden, weliswaar met enkele beperkingen om alles coronaproof te laten verlopen.

Op het programma staan onder meer De Patrick, Rocketman, The Lion King, Joker en De Kampioenen 4: Viva Boma. Het volledige programma vind je op de website van de gemeente.

“Ondanks de afgelasting van vele evenementen, willen wij er een heerlijke Laakdalse zomer van maken. De voorbije weken sloegen onze vrijetijdsdiensten de handen in elkaar voor de organisatie van boeiende en vooral veilige filmavonden. We rekenen op ieders begrip en medewerking, samen met jullie maken we er een gezellige editie van”, aldus schepen van Cultuur Gerda Broeckx (CD&V).

Eigen drankjes

Er zijn dan ook enkele bijkomende maatregelen. Aangezien het aantal bezoekers wordt beperkt, moet iedereen zijn plekje op voorhand reserveren. Dat kan via www.laakdal.be/zomerfilms. Dit jaar worden er ook geen drankjes aangeboden, maar je mag wel je eigen drankjes of versnaperingen meebrengen.

De poorten van de pastorijtuin openen steeds om 20.30 uur. Bij slecht weer vindt de openluchtcinema niet plaats. Door een opstoot van het coronavirus kunnen er ook nog wijzigingen gebeuren. Die zullen telkens meegedeeld worden via de website, Facebookpagina’s en infoborden van de gemeente.