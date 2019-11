Nu ook Slow Cabin nabij Laakdals reservaat: geen wifi, geen tv, maar wel rust Wouter Demuynck

12 november 2019

19u28 1 Laakdal Wie er even nood aan heeft om aan de drukte van het dagelijkse leven te ontsnappen, kan voortaan terecht in een zogenaamde Slow Cabin aan het bosreservaat Helschot in Veerle-Laakdal. De Slow Cabin is een alleenstaand ecohutje dat middenin de natuur staat en is dus ideaal om volledig zen te worden. De tijdelijke cabine in Veerle is meteen ook de eerste van de Kempen.

Het Vlaamse bedrijf Slow Cabins ging in 2017 van start met het plaatsen van de mobiele ecohutjes in de ongerepte natuur. De cabines zijn vervaardigd uit hout, hebben een optimaal zicht op de natuur dankzij grote glaspartijen en zijn bovendien zelfvoorzienend dankzij zonnepanelen en een waterreservoir met gefilterd regenwater. Wifi en televisie zijn er niet, gsm’s worden gedropt in de detoxbox.

Onthaasten

“Ik ben destijds gestart met Slow Cabins omdat ik gefascineerd raakte door het tragere leven”, zegt zaakvoerder Xavier Leclair. “Wat ook heeft meegespeeld is dat mijn zoontje een autismespectrumstoornis heeft en dus nood heeft aan een prikkelarme omgeving. De cabine is ideaal om even te onthaasten. In Laakdal hebben we al enkele tests gedaan en daar zijn vooral stedelingen op afgekomen. Een goeie maand geleden hebben we het boekingssysteem geopend en we zijn nu al bijna volzet. Dat kan gaan van jonge gezinnen die even willen ontsnappen aan de hectiek tot schrijvers die inspiratie komen opdoen.”

Merodegebied

In 2004 kocht vzw Kempens Landschap enkele hectaren bos- en weiland in het Merodegebied en het is op een van die percelen, nabij het bosreservaat Helschot, dat de Slow Cabin in Veerle werd neergepoot. Waar de hut precies ligt, mogen we niet prijsgeven. De locaties van Slow Cabins moeten bezoekers verrassen. “In 2017 startte onze samenwerking met Slow Cabins in Wuustwezel”, zegt Kathleen Helsen (CD&V), co-voorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde. “Het lag dan ook voor de hand dat we dit unieke onthaastingsconcept verder willen versterken op nieuwe, bijzondere locaties.” Wie een Slow Cabin boekt, weet bovendien niet op welke locatie hij zal belanden. “Tot twee weken voor vertrek blijft het dus een verrassing. Het past in onze visie van loslaten, minder keuzestress en opnieuw voeling krijgen met de natuur.”

Houtgemeente

Volgens burgemeester Tine Gielis (CD&V) past de Slow Cabin alvast volledig in het plaatje van Laakdal als houtgemeente. “Met de stoomzagerij in Vorst, het klompenmuseum in Veerle en een deelgemeente als Eindhout profileren we ons volop als houtgemeente. We zijn ervan overtuigd dat ook deze cabine een meerwaarde biedt in Laakdal. De plek waar het zich bevindt is een verborgen pareltje. De omgeving is heerlijk rustig en je kan er heel mooie wandelingen maken.”

Overnachten in de Slow Cabin kost 175 euro per nacht voor twee personen of 185 euro per nacht voor families. De minimumduur van een verblijf is twee nachten. Meer info op www.slowcabins.be of via de Facebookpagina Slow Cabins.