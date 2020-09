Nieuwe Baan krijgt rotonde met dubbele rijstroken aan op- en afrit van E313 Wouter Demuynck

03 september 2020

19u21 0 Laakdal Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de Nieuwe Baan (N174) in Eindhout (Laakdal). De kruispunten met de Heikantstraat en met de op- en afrit van de E313, ter hoogte van Geel-Oost, richting Hasselt zullen worden vervangen door een rotonde met dubbele rijstroken. Ook komen er nieuwe fietspaden. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2021.

De aansluiting van de op- en afrit van de E313 richting Hasselt op de Nieuwe Baan zal in de toekomst via een nieuwe rotonde met dubbele rijstroken gebeuren zodat de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger kan verlopen. Verder voorziet AWV een breed en vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de N174 vanaf net voor de nieuwe rotonde tot aan het kruispunt van de N174 met Steenweg op Meerhout en Hezemeer.

Tot slot plant het Agentschap ten zuiden van de rotonde de aanleg van een nieuwe carpoolparking met 74 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Daarmee wil het carpoolen aantrekkelijker maken en het aantal auto’s op de (snel)wegen doen dalen.

Start werkzaamheden

Ten vroegste begin 2021 kunnen de eerste werken op het terrein starten. “Het terrein wordt dan bouwrijp gemaakt en de nutsmaatschappijen vernieuwen waar nodig hun kabels en leidingen. Die voorbereidende werken brengen weinig hinder met zich mee. De hoofdwerken beginnen vanaf het voorjaar van 2021 en zullen ongeveer acht maanden duren”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

De hoofdwerken zullen uiteraard wel de nodige hinder met zich meebrengen. “De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor het verkeer op de N174 en de op- en afritten van de E313 zo beperkt mogelijk te houden. Bovendien wordt bij de start van de eerste fase een tijdelijke werfweg aangelegd voor het noord-zuidverkeer op de Nieuwe Baan, die in gebruik is tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde. De werken zullen zeker wel merkbaar zijn voor het verkeer, maar de vertragingen en omleidingen blijven beperkt.”

De op- en afritten van het complex Geel-Oost blijven tijdens de volledige duur van de werken bereikbaar, buiten één korte periode. Gedurende twee weken zijn de op- en afrit van de E313 richting Hasselt afgesloten en moet verkeer omrijden via de parallelweg langs de snelweg naar het complex Geel-West.

Openbaar onderzoek

In augustus diende het Agentschap Wegen en Verkeer het dossier voor de omgevingsvergunning in. “Binnen deze vergunningsprocedure is een openbaar onderzoek voorzien, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om de plannen in te kijken en eventuele opmerkingen of bezwaren in te dienen.” Het openbaar onderzoek ging op 2 september en duurt 30 dagen.