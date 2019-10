Negentig renners geven het beste van zichzelf tijdens de Grote Prijs Café SurPlace: “Het succes van de retrokoers blijft groeien” Jurgen Geyselings

12 oktober 2019

19u21 9 Laakdal Exact tien jaar na het overlijden van wielerlegende Frank Vandenbroucke stond in Veerle-Laakdal de vierde editie van de retro-wielerkoers op het programma. Zo'n negentig renners verschenen aan de start van het wielerspektakel. Café SurPlace organiseerde het gebeuren. Mark Uyterhoeven nam de presentatie op zich.

Voor het vierde jaar op rij was het terug in de tijd gaan aan de Herseltseweg in Veerle-Laakdal. Bijna negentig retrokoereurs zakten af om er aan wielercafé SurPlace deel te nemen aan een van de grootste retrokoersen van ons land. Elke jaar neemt het aantal deelnemers toe. “Het succes van onze koers blijft groeien”, aldus cafébazin Betty Vermeylen. “Met bijna honderd deelnemers kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Ook de hulp en de inspanningen van alle vrijwilligers die hier rondlopen neemt met de jaren toe.”

Ludieke regeltjes

Nadat de renners zich ingeschreven hadden, werd het talrijk opgekomen publiek op het binnenplein van het domein van café SurPlace toegesproken door ex-wielerverslaggever en spraakwaterval Mark Uyterhoeven bijgestaan door wielerlegende Herman Van Springel. Alvorens Uyterhoeven de deelnemers één voor één aankondigde overliep hij op ludieke manier het wedstrijdreglement van de Grote Prijs Café SurPlace 2019. “Wanneer u gedubbeld wordt, zal u vriendelijk verzocht worden om de renners te laten passeren”, vertelde Uyterhoeven. “Een gedubbeld renner krijgt de kans om zich nog enkele ronden uit te sloven op de fiets, maar natuurlijk is het hen ook niet verboden om zich ten volle op de alcoholische dranken te gooien.” Dit was maar één van de vele ludieke regeltjes die vooraf gingen aan de wedstrijd. Zo mochten de deelnemers ook hun haar op hun benen niet afscheren en waren er geen klikpedalen toegestaan.

De wedstrijd zelf ging om 16 uur van start en na zestien ronden van een dikke drie kilometer werd er gesprint voor de eindzege. Onderweg waren er voor talloze renners prijzen. “We zakken met plezier af richting de Grote Prijs van Café SurPlace”, vertelden Dylan Vervoort en Jasper De Ceuster die beiden aan de wedstrijd deelnamen. “Vorig jaar kreeg ik hier af te rekenen met pech, hopelijk gaat het dit jaar beter”, zei Vervoort. Vooraf maakten ze kennis met de plaatselijke pastoor. De zegen van deze eerwaarde heer had geen effect op het koersverloop voor De Ceuster, zo moest hij na amper één ronde van de zestien af te leggen ronden al opgeven met materiaalpech. Dylan Vervoort daarentegen zette zich zo goed als de ganse koers op kop van het peleton. In de sprint voor de overwinning moest hij zich gewonnen geven tegen ene Teun de Vos die zich had uitgedost in een retro Brooklyn outfit.

Koersbal

Na de koers gingen alle dranghekken rondom het parcours weer aan de kant, werd het gesloten parcours weer toevertrouwd aan het doorgaand verkeer en werden de renners uitgenodigd in de schuur bij het café voor de podiumceremonie. Wanneer de prijzen verdeeld waren, doken de renners en de supporters die aanwezig waren bij de retrokoers nog een lange nacht in op het koersbal.