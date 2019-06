Natuurgebied De Laakvalleien breidt uit met 50 hectare Wouter Demuynck

19 juni 2019

18u17 0 Laakdal Het erkend natuurreservaat De Laakvalleien wordt uitgebreid met een oppervlakte van 50 hectare. De totaal erkende oppervlakte wordt door de uitbreiding 241 hectare. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) kwam ter plaatse om het nieuws bekend te maken.

De Laakvalleien is de verzamelnaam voor een aantal natuurgebieden langs de Grote en de Kleine Laak. De gebieden situeren zich vooral in Laakdal, maar bevinden zich ook in Herselt, Meerhout en Tessenderlo. Dankzij een bijkomende erkende oppervlakte van 50 hectare - verspreid over heel de Laakvalleien zoals in Trichelbroek, Varendonk, de Roost, Eindhoutbroek, Ossenbroeken, Swinnenbroeken en Makelbroek - bedraagt de totale oppervlakte van het natuurreservaat nu 241 hectare. Op die manier worden de losse gebieden stilaan aaneengeregen tot één geheel. In het gebied vind je meer dan 150 soorten vogels, waaronder ijsvogels en roerdompen. Ook de bever wordt regelmatig in het gebied gezien.

“Uit een gesprek met Natuurpunt-voorzitter Lieven De Schamphelaere bleek dat er twee problemen waren. Er was te weinig aankoopbudget en de wachtlijst van erkenningen sleepte aan”, vertelt minister Van den Heuvel. “Het budget werd inmiddels verhoogd met 2,5 miljoen euro en in een onstuimige bui heb ik ook beloofd om tegen eind mei 1000 hectare natuurgebied extra erkennen als natuurreservaat. Die kaap is ondertussen overschreden en er staan nog uitbreidingen gepland. De erkenningen zijn van groot belang voor onze natuur. Natuurpunt heeft zo zekerheid dat er middelen zullen zijn voor het noodzakelijk onderhoud van de gebieden en de openstelling ervan. Het zet ook de deur open voor projectsubsidies. Naast de financiële steun is het eveneens een schouderklopje voor de vele vrijwilligers van Natuurpunt.”

De Laakvalleien is een natuurreservaat met veel verschillende landschapsvormen, weet conservator Vic Van Dyck. “Het bevat bos, ruigte, grasland, heide, vijvers, vennen en vooral veel moerassen en broekbossen. Door die erkenning krijgen we subsidies om ze verder te beheren. Naast de erkenning hebben we intussen ook nog eens 15 hectare aangekocht, zodat we de Laakvalleien kunnen uitbouwen tot een robuust natuurgebied in de vallei van de Grote en Kleine Laak. Het gebied is immers belangrijk voor de biodiversiteit en is een goede klimaatbuffer door de waterberging.” De Laak zal bovendien weldra nog gesaneerd worden - wellicht gebeurt dat tussen 2020 en 2023. “Zo zal er eindelijk terug gezwommen kunnen worden. Het ruimen van slib is al gestart. We willen het ook koppelen aan toerisme met bijvoorbeeld de mogelijkheid om er te kajakken”, aldus burgemeester van Laakdal Tine Gielis (CD&V).