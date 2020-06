Mogelijk geesteszieke man met mes door omstaanders overmeesterd in Delhaize WDH

03 juni 2020

19u56 13 Laakdal Een mogelijk geesteszieke man zorgde woensdag in de winkel van Delhaize aan de Tessenderloseweg in Veerle-Laakdal voor enig tumult door naar andere klanten te roepen en met allerlei voorwerpen te gooien. De man, die een mes bij zich had, werd door omstaanders overmeesterd en nadien meegenomen door de politie.

De man begon woensdag in de winkel zonder aanleiding te roepen naar bezoekers en gooide ook met voorwerpen. “Enkele omstaanders hebben de man overmeesterd en in bedwang gehouden tot de politie ter plaatse was”, klinkt het bij een woordvoerder van de politie Geel-Laakdal-Meerhout. “De man, vermoedelijk een geesteszieke, had ook een mes bij. Een van de omstaanders liep daardoor een schaafwonde op.”

De politie nam de man mee voor verhoor. Het parket zal nadien beslissen over het lot van de man.