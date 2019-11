Man flipt wanneer hij ontdekt dat echtgenote affaire heeft met haar baas: 6 maanden voorwaardelijk Jef Van Nooten

26 november 2019

14u59 0 Laakdal Een 38-jarige man uit Laakdal is tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden veroordeeld voor partnergeweld. Een 38-jarige man uit Laakdal is tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden veroordeeld voor partnergeweld. Nadat de man ontdekte dat zijn echtgenote een relatie had met haar baas , viel hij zijn vrouw aan in haar slaap.

De 38-jarige J.B. uit Laakdal had al 9 jaar een relatie met het slachtoffer, waarvan 4 jaar als getrouwd koppel, toen op 21 oktober 2018 zijn stoppen doorsloegen. Hij had ontdekt dat zijn echtgenote een buitenechtelijke relatie had met een meerdere op haar werk. Zeker toen hij ook per toeval geconfronteerd werd met foto’s van het overspel, ging bij de man het licht uit. Hij verraste zijn echtgenote in haar slaap. De vrouw kreeg meerdere slagen in het gezicht en stampen op haar lichaam. Ze kreeg ook een ventilator naar haar hoofd gegooid en kreeg een kastdeur op zich. De vrouw raakte zwaargewond en was vier weken arbeidsongeschikt.

De advocaat van J.B. pleitte vorige maand nog dat er sprake was van onweerstaanbare drang, maar de rechtbank volgt die piste niet. “Hij was al langer op de hoogte van het overspel. Hij is ook eerst nog iets gaan drinken op café voordat hij toesloeg, dus van onweerstaanbare drang kan geen sprake zijn”, oordeelt de rechter.

De rechtbank houdt wel rekening met de omstandigheden. De man wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Hij moet een cursus agressiebeheersing volgen.