Man (83) overvallen en vastgebonden in eigen huis: slachtoffer kan zelf de hulpdiensten bellen Toon Verheijen

01 juli 2020

17u45 2 Laakdal Een 83-jarige man uit Laakdal is in de nacht van dinsdag op woensdag overvallen en vastgebonden in zijn eigen woning. De inbrekers gingen aan de haal met een som geld.

Twee daders drongen in de vroege ochtend de woning aan de Leyndecker binnen en doorzochten verschillende kasten in de woning en vervolgden hun weg naar de slaapkamer. De bejaarde bewoner was intussen wakker geworden en stond plots oog in oog met de indringers. De daders deelden enkele rake klappen uit en bonden de benen van de man vast met plakband. De daders sloegen met een som geld op de vlucht en het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten verwittigen met de telefoon die op de kamer stond. Het slachtoffer is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis en kon nog niet uitgebreid verhoord worden.