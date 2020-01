Man (51) achtervolgt ex en bestookt haar met 1.000 e-mails: “Ik wil gewoon weten waarom ze me gedumpt heeft” Jef Van Nooten

14 januari 2020

12u50 0 Laakdal Een 51-jarige man uit Laakdal heeft zich dinsdag voor de rechtbank moeten verantwoorden voor een extreme vorm van belaging. Nadat zijn vriendin de relatie had beëindigd, bestookte hij haar met meer dan 1.000 ellenlange e-mails. De man heeft haar ook meermaals achtervolgd, zelfs tot aan het politiekantoor. “Ik wil gewoon 5 minuten met haar praten om te weten waarom ze me heeft gedumpt”, zegt de man.

Het onderzoek naar de 51-jarige man uit Laakdal werd op 17 oktober 2019 gestart. De politiepost in Laakdal kreeg toen telefoon van ongeruste vrouw. “Ze vertelde aan de telefoon dat ze opnieuw werd achtervolgd door haar ex-vriend. Terwijl de vrouw richting het politiekantoor reed, gingen twee agenten naar buiten om haar op te wachten”, zegt openbaar aanklager Patti Broeckx.

Beven van schrik

De vrouw arriveerde even later met haar wagen, achterna gezeten door haar ex-vriend. De agenten moesten zelfs opzij springen om niet door hem aangereden te worden. “De vrouw durfde niet uit haar wagen stappen, zelfs niet in aanwezigheid van de twee agenten. Ze zat te beven van schrik en de tranen rolden over haar wangen”, aldus nog Patti Broeckx.

De vijftiger uit Laakdal verklaarde aan de agenten waarom hij zijn ex-vriendin achtervolgde. “Er is wat onduidelijkheid over het einde van onze relatie en ik wil met haar praten”, vertelde hij.

Dat had hij ook in de maanden voordien al ontelbare keren geprobeerd. Hoewel de vrouw te kennen gaf dat ze er niet mee gediend was – en ook al een paar keer melding had gedaan bij de politie – bleef hij haar bestoken met e-mails. “Hij stuurde haar ellenlange e-mails. Niet een paar, maar meer dan duizend van mei tot november. Elke dag opnieuw kwamen de e-mails binnen. Hij achtervolgde mijn cliënte ook en sprak haar aan op agressieve toon”, verduidelijkt de advocate van het slachtoffer.

Drie pakken papier

De uitgeprinte e-mails die de man voor 17 oktober 2019 had verstuurd, werden aan het dossier gevoegd. “Het gaat om drie volle pakken papier van 500 pagina’s, lang beide zijen bedrukt”, schetste de openbare aanklager de omvang van de belaging. “Ondanks afspraken die op 17 oktober werden gemaakt, is hij haar ook nadien blijven bestoken met e-mails. Tot op vandaag.”

Het slachtoffer vraagt slechts een beperkte morele schadevergoeding. Zij hoopt vooral op een contactverbod. “Een straatverbod kunnen we niet vragen, want hij woont aan de overkant van de straat. Maar we vragen een contactverbod. Gekoppeld aan een dwangsom, want we vrezen dat hij zich niet aan dat contactverbod zal houden.”

Het openbaar ministerie heeft de rechter overtuigd om een gerechtspsychiater aan te stellen om de man te onderzoeken. “De belaging moet gedaan zijn. Ik zou een zware straf kunnen vorderen gekoppeld aan voorwaarden. Maar het is beter dat een psychiater eerst bepaalt hoe hij hier van af kan geraken, zodat het slachtoffer haar veiligheid kan terug krijgen.”

5 minuten

De vijftiger geeft de belaging deels toe, maar heeft er naar eigen zeggen een goede reden voor. “Na een relatie van 8 jaar heb je toch recht op een gesprek? Ze heeft me nooit mondeling gezegd dat de relatie gedaan was, alleen via sms. Al wat ik vraag, zijn 5 minuten waarin zij uitlegt waarom ze de relatie heeft beëindigd.”

De rechtszaak wordt later voortgezet, nadat de man onderzocht is.