Man (40) zwaargewond na knal tegen verkeerseiland aan taverne ‘t Laak Wouter Demuynck

13 september 2019

Donderdagavond om 23.20 uur is een auto op de Grote Steenweg in Laakdal gebotst tegen het verkeerseiland ter hoogte van taverne ‘t Laak. De bestuurder, V.R. (40) uit Laakdal, werd zwaargewond naar het ziekenhuis van Geel gebracht maar verkeert niet in levensgevaar.